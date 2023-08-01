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Через мобильное приложение можно будет отслеживать движение ракет: детали

1 августа 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Через мобильное приложение можно будет отслеживать движение ракет: детали
Приложение "єППО". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские ИТ-специалисты обновили мобильное приложение "єППО", которое помогает обычным украинцам приобщиться к ликвидации вражеских ракет. Теперь люди смогут получать персональные предупреждения о личной опасности с неба с помощью смартфона.

Об этом сообщил разработчик приложения "єППО" Геннадий Сульдин.

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"Сегодня у украинцев появились две новые возможности. Теперь есть способ напрямую спасать жизнь и здоровье сограждан во время воздушных атак, а также получать персональные предупреждения о личной опасности с неба с помощью вашего смартфона", — написал Геннадий Сульдин.

Обновленное приложение уже работает у пользователей OS Android. Людям необходимо только обновить "єППО", и это позволит вам получать персональные предупреждения. Что касается владельцев iPhone, то релиз ожидается уже через 8-10 дней.

Как сообщить о ракете

Украинцы могут помогать сбивать ракеты
Украинцы могут помогать сбивать ракеты. Фото: скриншот

Если вы увидели воздушную цель, например крылатую ракету или дрон камикадзе, необходимо открыть "єППО" на своем смартфоне, выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку. Через несколько секунд специалисты ПВО увидят вашу отметку на карте, она дополнит радиолокационную информацию, и цель будет сбита.

Почему это необходимо

Крылатые ракеты и БПЛА РФ скрываются от наших ПВО на достаточно малых высотах. Однако увидеть ракету или дрон-убийцу могут люди даже тогда, когда их временно не видят радары.

Загрузка и регистрация

украинцы могут помогать сбивать ракеты
Приложение доступно в Play Маркет и App Store. Фото: скриншот

После загрузки следует пройти авторизацию в "Дія" — это делается для того, чтобы враги не мешали зенитчикам ложными целями.

Также, как сообщает Геннадий Сульдин, вице-премьер-министр Михаил Федоров провел совещание специалистов Минцифры и связистов. В результате система "єППО" была признана необходимой и полезной.

Напомним, что ранее "Технари" разработали приборы ночного видения "Сова 0.2", с помощью которых бойцы ВСУ могут ездить вечером и ночью без включенных фар. "Сова" обеспечит передвижение украинских военных так, чтобы враг не видел позиции бойцов.

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