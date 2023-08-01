Через мобільний додаток можна буде відстежувати рух ракет: деталі

Додаток "єППО". Фото: google

Одеські ІТ-спеціалісти оновили мобільний застосунок "єППО", який допомагає звичайним українцям долучитися до ліквідації ворожих ракет. Відтепер люди зможуть отримувати персональні попередження про особисту небезпеку з неба за допомогою смартфона.

Про це повідомив розробник додатка "єППО" Геннадій Сульдін.

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"Сьогодні в українців з'явилися дві нові можливості. Тепер є спосіб безпосередньо рятувати життя й здоров'я співгромадян під час повітряних атак, а також отримувати персональні попередження про особисту небезпеку з неба за допомогою вашого смартфона", — написав Геннадій Сульдін.

Оновлений додаток вже працює у користувачів OS Android. Людям необхідно тільки оновити "єППО", і це дозволить вам отримувати персональні попередження. Що стосується власників iPhone, то реліз очікується вже за 8-10 днів.

Як повідомити про ракету

Українці можуть допомагати збивати ракети. Фото: скриншот

Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад крилату ракету чи дрон камікадзе, Необхідно відкрити "єППО" на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. Через декілька секунд фахівці ППО побачать вашу відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію, і ціль буде збита.

Чому це необхідно

Крилаті ракети та БПЛА РФ ховаються від наших ППО на доволі малих висотах. Однак побачити ракету чи дрон-вбивцю можуть люди навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари.

Завантаження та реєстрація

Додаток доступний в Play Маркет та App Store. Фото: скриншот

Після завантаження слід пройти авторизацію в "Дії" — це робиться для того, щоб вороги не заважали зенітникам хибними цілями.

Також, як повідомляє Геннадій Сульдін, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров провів нараду спеціалістів Мінцифри та зв'язківців. У результаті система "єППО" була визнана необхідною та корисною.

Нагадаємо, що раніше "Технарі" розробили прилади нічного бачення "Сова 0.2", за допомогою яких бійці ЗСУ можуть їздити ввечері та вночі без ввімкнених фар. "Сова" забезпечить пересування українських військових так, щоб ворог не бачив позиції бійців.