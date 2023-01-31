Зеленський розповів про новини для України - нове відеозвернення

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні заявив, що Україна очікує на новини. За словами українського лідера, очікуються рішення партнерів у Євросоюзі, які відповідатимуть досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС та українським прогресом.

Відповідне відеозвернення Зеленський розмістив у Telegram.

Слова Зеленського

"Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна — ЄС, який запланований на цей тиждень. Загалом, тиждень має бути повною мірою цього слова — євроінтеграційним", — сказав Президент.

Також він повідомив, що Україна очікує на новини. Це пов'язано з рішеннями союзників у Євросоюзі, які відповідатимуть досягнутим рівням взаємодії між нашими інституціями та ЄС та нашим прогресом. Прогресу, який очевидно — навіть попри повномасштабну війну.

"Докладно опрацьовуємо ситуацію в усіх основних оперативних напрямках і — у перспективі. Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку рф до спроби реваншу", — уточнив Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці.

Президент України Зеленський подякував Олександру де Кроо за потужний попередній пакет військової допомоги та обговорив з ним продовження оборонної співпраці. Також сторони обговорили підтримку українських ініціатив в ООН, прискорення наступного пакета санкцій Європейського Союзу.