"Ожидаем хороших новостей": Залужный провел переговоры с военными США и Британии
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с представителями военных структур США и Великобритании. При этом Залужный детально проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте.
Об этом Валерий Залужный сообщил в соцсетях.
Встреча Залужного и союзников из США и Британии
В сообщении говорится, что военные лидеры обсудили вызовы, с которыми сталкиваются украинские подразделения. Главнокомандующий также выразил уверенность в дальнейших планах и стратегии на передовой.
В рамках обсуждения выявились потребности украинского военного контингента в оборудовании, амуниции и оружии.
"Ждем хороших новостей", — заявил Залужный.
Кроме того, на повестке дня стояли вопросы повышения эффективности украинских средств ПВО, необходимость дополнительных средств для спасения пострадавших, а также пути модернизации и восстановления вооруженных сил.
В завершении, особое внимание было уделено обсуждению положения в Черноморском регионе с западными военными партнерами.
Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Даниэлем Петреску. Главной темой диалога стала безопасность портов на Дунае после недельной атаки россиян.