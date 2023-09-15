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"Ожидаем хороших новостей": Залужный провел переговоры с военными США и Британии

15 сентября 2023 17:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Ожидаем хороших новостей": Залужный провел переговоры с военными США и Британии
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: unian.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с представителями военных структур США и Великобритании. При этом Залужный детально проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте.

Об этом Валерий Залужный сообщил в соцсетях.

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В сообщении говорится, что военные лидеры обсудили вызовы, с которыми сталкиваются украинские подразделения. Главнокомандующий также выразил уверенность в дальнейших планах и стратегии на передовой.

В рамках обсуждения выявились потребности украинского военного контингента в оборудовании, амуниции и оружии.

"Ждем хороших новостей", — заявил Залужный.

Кроме того, на повестке дня стояли вопросы повышения эффективности украинских средств ПВО, необходимость дополнительных средств для спасения пострадавших, а также пути модернизации и восстановления вооруженных сил.

В завершении, особое внимание было уделено обсуждению положения в Черноморском регионе с западными военными партнерами.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Даниэлем Петреску. Главной темой диалога стала безопасность портов на Дунае после недельной атаки россиян.

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