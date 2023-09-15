Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow "Чекаємо на добрі новини": Залужний провів переговори з військовими США та Британії arrow

"Чекаємо на добрі новини": Залужний провів переговори з військовими США та Британії

15 вересня 2023 17:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Чекаємо на добрі новини": Залужний провів переговори з військовими США та Британії
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: unian.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч із представниками військових структур США та Великої Британії. При цьому Залужний детально поінформував партнерів про ситуацію на фронті.

Про це Валерій Залужний повідомив у соцмережах.

Читайте також:

Зустріч Залужного та союзників зі США та Британії

У повідомленні йдеться, що військові лідери обговорили виклики, з якими стикаються українські підрозділи. Головнокомандувач також висловив упевненість у подальших планах та стратегії на передовій.

В рамках обговорення виявились потреби українського військового контингенту в обладнанні, амуніції та зброї.

"Чекаємо на хороші новини", — заявив Залужний.

Крім того, на порядку денному стояли питання щодо підвищення ефективності українських засобів ППО, необхідність додаткових засобів для порятунку постраждалих, а також шляхи модернізації та відновлення збройних сил.

На завершення особливу увагу було приділено обговоренню становища у Чорноморському регіоні із західними військовими партнерами.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску. Головною темою діалогу стала безпека портів на Дунаї після тижневої атаки росіян.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз