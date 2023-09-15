"Чекаємо на добрі новини": Залужний провів переговори з військовими США та Британії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: unian.ua

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч із представниками військових структур США та Великої Британії. При цьому Залужний детально поінформував партнерів про ситуацію на фронті.

Про це Валерій Залужний повідомив у соцмережах.

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У повідомленні йдеться, що військові лідери обговорили виклики, з якими стикаються українські підрозділи. Головнокомандувач також висловив упевненість у подальших планах та стратегії на передовій.

В рамках обговорення виявились потреби українського військового контингенту в обладнанні, амуніції та зброї.

"Чекаємо на хороші новини", — заявив Залужний.

Крім того, на порядку денному стояли питання щодо підвищення ефективності українських засобів ППО, необхідність додаткових засобів для порятунку постраждалих, а також шляхи модернізації та відновлення збройних сил.

На завершення особливу увагу було приділено обговоренню становища у Чорноморському регіоні із західними військовими партнерами.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску. Головною темою діалогу стала безпека портів на Дунаї після тижневої атаки росіян.