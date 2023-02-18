Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Была угроза попадания: ракеты рф пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС arrow

Была угроза попадания: ракеты рф пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС

18 февраля 2023 13:33
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Две крылатые ракеты рф чуть не попали в реактор Южноукраинской АЭС, — Энергоатом
Россия совершила очередной акт ядерного терроризма
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Россия снова угрожает всему миру ядерной катастрофой. Сегодня во время утреннего обстрела рф запустила две крылатые ракеты, которые пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Читайте также:

Что известно

Сегодня, 18 февраля, две российские ракеты пролетели над Южной АЭС. Примечательно, что они были опасно близко к ядерному объекту, что могло повлечь за собой ядерную катастрофу.

Отмечается, что воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении Первомайска Николаевской области.

"Угроза попасть в реактор с возможными последствиями — ядерной катастрофой — снова была высокой", — говорится в сообщении Энергоатома.

Кроме того, в компании в очередной раз обратились к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма рф, вывода военных формирований россии с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной — над всеми атомными объектами Украины.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкому. В результате обстрела два человека получили ранения. Также повреждены десять многоэтажек и учебные заведения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:40 Очередная атака с моря: россияне запустили по Украине "Калибры"

13:37 В Турции спасли ребенка и двух взрослых, проведших под завалами 300 часов

Новина з фото

13:36 Недалеко от Львова произошло ДТП: травмированы семь человек

13:23 Трудоустройство в Киеве: какие актуальные вакансии и сколько платят

13:15 На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна о войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:14 В разведке рассказали, существует ли угроза наступления с территории Беларуси

Новина з фото

13:10 Россияне обстреляли Очаков: предполагают, что это были зажигательные снаряды

12:57 Генпрокурор Украины встретился с Дубравкой Шуица: обсудили принудительную депортацию детей в рф

Новина з фото

12:55 В Минобороны Британии рассказали, когда Украина сможет получить истребители Typhoon

12:44 В "Ашане" отвергают обвинения в поставках "гуманитарки" росармии

Новина з відео

12:09 Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком

Новина з відео

08:30 Цыганков впервые забивает и отдает голевую передачу в чемпионате Испании

Новина з відео

08:15 Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны

Новина з відео

20:33 Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам

Новина з відео

20:25 "Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Россияне поддерживают этот режим": фронтмен группы Scorpions прокомментировал войну в Украине

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокомментировала насильственное вручение повесток в Одессе

Новина з відео

17:22 "Это негласная программа": российские пропагандисты сочинили страшилку о европейцах, которые охотятся за умными детьми

Новина з відео

16:13 Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Актуальное по теме

None 18 Февраль 13:30

Очередная атака с моря: россияне запустили по Украине "Калибры"

None 18 Февраль 13:37

В Турции спасли ребенка и двух взрослых, проведших под завалами 300 часов

None 18 Февраль 13:36

Недалеко от Львова произошло ДТП: травмированы семь человек

None 18 Февраль 13:43

Трудоустройство в Киеве: какие актуальные вакансии и сколько платят

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB