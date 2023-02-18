Две крылатые ракеты рф чуть не попали в реактор Южноукраинской АЭС, — Энергоатом

Была угроза попадания: ракеты рф пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС
Россия снова угрожает всему миру ядерной катастрофой. Сегодня во время утреннего обстрела рф запустила две крылатые ракеты, которые пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
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Что известно
Сегодня, 18 февраля, две российские ракеты пролетели над Южной АЭС. Примечательно, что они были опасно близко к ядерному объекту, что могло повлечь за собой ядерную катастрофу.
Отмечается, что воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении Первомайска Николаевской области.
"Угроза попасть в реактор с возможными последствиями — ядерной катастрофой — снова была высокой", — говорится в сообщении Энергоатома.
Кроме того, в компании в очередной раз обратились к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма рф, вывода военных формирований россии с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной — над всеми атомными объектами Украины.
Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкому. В результате обстрела два человека получили ранения. Также повреждены десять многоэтажек и учебные заведения.