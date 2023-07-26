Ракетный удар по Украине: в Воздушных силах прокомментировали

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Для нанесения воздушного удара по Украине Россия должна накопить определенное количество ракет. Но Воздушные силы всегда готовы, будут сбивать и отбивать ракетные атаки.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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По словам Игната, ракеты морского базирования "калибр" врагом используются втрое меньше авиационных. Об этом свидетельствует статистика нанесения ракетных ударов по Украине с сентября 2022 года. Этот показатель составляет 1:3.

"Очевидно, что производство Калибров требует больше времени. Это изготовление, доставка на корабли. Удары Калибрами наносятся с подлодок, используется эффект неожиданности. Наши радиолокационные средства обнаруживают "калибры", но времени на подготовку и реакцию меньше", — отметил Игнат.

На уточнение журналистки о нанесении массированных атак ракетами воздушного базирования, которые враг наносил еще в июне, Игнат ответил, что "будут лететь — будем сбивать".

"Не хочу пугать кого-то, потому что как только я что-то говорю, сразу пишут: "Воздушные силы предупредили". В целом в Украине уже некого пугать и нечем. Все, что могла показать Россия — она уже показала. Будут запускать — будем их сбивать. Здесь без вариантов, мы это уже умеем делать", — уточнил Игнат.

Напомним, в среду 26 июня в Украине объявляли масштабную тревогу из-за ракетных пусков. Взрывы раздались на Житомирщине и Винчине.

Кроме этого, Воздушными Силами подтвержден вылет группы вражеских самолетов Ту-95мс. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.