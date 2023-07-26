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"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

26 липня 2023 17:02
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ракетний удар по Україні: у Повітряних силах прокоментували
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Для завдання повітряного удару по Україні, Росія має накопичити певну кількість ракет. Але Повітряні сили завжди напоготові, збиватимуть та відбиватимуть ракетні атаки.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

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За словами Ігната, ракети морського базування "калібр" ворогом використовуються втричі менше за авіаційні. Про це свідчить статистика завдання ракетних ударів по Україні із вересня 2022 року. Цей показник становить 1:3. 

"Очевидно, що виробництво Калібрів потребує більше часу. Це виготовлення, доставлення на кораблі. Удари Калібрами завдають із підводних човнів, використовується ефект несподіванки. Проте наші радіолокаційні засоби виявляють "калібри", але часу на підготовку та реакцію є менше", — відзначив Ігнат.

На уточнення журналістки про завдання масованих атак ракетами повітряного базування, які ворог завдавав ще у червні, Ігнат відповів, що "будуть летіти — будемо збивати".

"Не хочу лякати когось, бо як тільки я щось кажу, відразу пишуть: "Повітряні сили попередили". Загалом в Україні вже нема кого лякати і нема чим. Все, що могла показати Росія — вона вже показала. Будуть запускати — будемо їх збивати. Тут без варіантів, ми це вже вміємо робити", — уточнив Ігнат.

Нагадаємо, в середу 26 червня в Україні оголошували масштабну тривогу через ракетні пуски. Вибухи пролунали на Житомирщині та Віннччині.

Окрім цього Повітряними Силами підтверджений виліт групи ворожих літаків Ту-95мс. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00.

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