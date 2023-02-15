Буде присвячений танкам: Рєзніков розповів про другий день засідання Рамштайну
Міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що завершився перший день засідання Рамштайну. Другий день буде присвячено танкам.
Про це Резніков написав у Twitter.
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Засідання Рамштайну
За словами міністра, він вдячний усім країнам-учасницям “Рамштайну” та НАТО за підтримку України.
"Завтра розклад буде заповнено. Ми витратимо більше часу на обговорення танків", — зазначив він.
Примітно, що глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив, що він не має жодних новин щодо постачання Україні бойових літаків.
Нагадаємо, що 14 лютого стартувала дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". У кулуарах штаб-квартири НАТО вже зустрілися глави оборонних відомств України та США.
Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" проходить у штаб-квартирі НАТО. На ньому обговорюватимуться основні військові потреби України, а також можливість передачі ЗСУ літаків.
Міністр оборони України Олексій Резніков приніс на засідання хустку, на якій намальовані винищувачі, мабуть, натякаючи партнерам на потреби України.