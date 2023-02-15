Рєзніков розповів про другий день засідання Рамштайну

Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що завершився перший день засідання Рамштайну. Другий день буде присвячено танкам.

Про це Резніков написав у Twitter.

Засідання Рамштайну

За словами міністра, він вдячний усім країнам-учасницям “Рамштайну” та НАТО за підтримку України.

"Завтра розклад буде заповнено. Ми витратимо більше часу на обговорення танків", — зазначив він.

Примітно, що глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив, що він не має жодних новин щодо постачання Україні бойових літаків.

Нагадаємо, що 14 лютого стартувала дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". У кулуарах штаб-квартири НАТО вже зустрілися глави оборонних відомств України та США.

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" проходить у штаб-квартирі НАТО. На ньому обговорюватимуться основні військові потреби України, а також можливість передачі ЗСУ літаків.

Міністр оборони України Олексій Резніков приніс на засідання хустку, на якій намальовані винищувачі, мабуть, натякаючи партнерам на потреби України.