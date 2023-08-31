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Буданов указал на проблемы с ядерным оружием в Беларуси

31 августа 2023 19:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Буданов указал на проблемы с ядерным оружием в Беларуси
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: gur.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несколько дней назад Россия доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки. В Украине считают, что нарастание ядерного оружия в Беларуси — это средство России повышать ставки.

Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.

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Буданов скептически настроен по поводу ядерного оружия в Беларуси, однако он считает, что это не более чем средство РФ повышать ставки и запугивать.

"Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок. Кстати, в отношении ядерного оружия Беларуси буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены", — отметил он.

Сами белорусы оказались не готовы эксплуатировать российское ядерное оружие. Такой вывод можно сделать, учитывая результаты учений с ядерными имитаторами. В России были в шоке провалом этих тренировок, добавил глава ГУР.

"Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Достаточно некрасивые для Беларуси документы. Российское 12-е главное управление, это управление, отвечающее за именно эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы Искандер, которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения", — сказал Буданов.

Напомним, 23 августа президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия начала перекидывание части своего ядерного оружия малой дальности в Беларусь. По его словам, такой шаг изменит уровень безопасности в регионе и военном альянсе НАТО.

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