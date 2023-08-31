Буданов указав на проблеми з ядерною зброєю в Білорусі

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: gur.gov.ua

Декілька днів тому Росія доставила до Білорусі перші ядерні боєголовки. В Україні вважають, що наростання ядерної зброї в Білорусі — це засіб Росії підвищувати ставки.

Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Буданов скептично налаштований щодо ядерної зброї в Білорусі, проте він вважає, що це не більше як засіб РФ підвищувати ставки та залякувати.

"Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені", — зазначив він.

Самі ж білоруси виявилися неготові експлуатувати російську ядерну зброю. Такий висновок можна зробити з огляду на результати навчань з ядерними імітаторами. В Росії були шоковані провалом цих тренувань, додав очільник ГУР.

"Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для Білорусі документи. Російське 12-те головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння", — сказав Буданов.

Нагадаємо, 23 серпня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія почала перекидання частини своєї ядерної зброї малої дальності до Білорусі. За його словами, такий крок змінить рівень безпеки в регіоні та військового альянсу НАТО.