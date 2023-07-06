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Буданов рассказал о том, как Украина уменьшает риск взрыва на ЗАЭС

6 июля 2023 09:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Буданов рассказал о том, как Украина уменьшает риск взрыва на ЗАЭС
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Главное управление разведки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украина предприняла ряд публичных и непубличных действий, чтобы снизить напряжение в ситуации с Запорожской АЭС. Сейчас опасность техногенной катастрофы на ЗАЭС начала спадать.

Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью изданию The Times.

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По словам Кирилла Буданова, сейчас напряжение в ситуации вокруг Запорожской АЭС начало снижаться.

"Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы понемногу спадает", — заявил глава ГУР.

Украина работает

Кирилл Буданов отметил, что одной из причин понижения этого напряжения является и деятельность самой Украины.

Военно-политическое руководство Украины, по словам главы ГУР, предпринимает определенные публичные и непубличные действия в этом направлении, которые способствуют улучшению ситуации вокруг ЗАЭС.

О каких действиях идет речь, Буданов не уточнил.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о возможном подрыве Запорожской АЭС. Она отметила важность того, чтобы украинцы были подготовлены к любым обстоятельствам.

Добавим, что Вооруженные силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. 4 июня на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатки.

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