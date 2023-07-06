Буданов розповів про те, як Україна зменшує ризик вибуху на ЗАЕС

Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Головне управління розвідки

Україна здійснила низку публічних і непублічних дій, аби знизити напругу у ситуації із Запорізькою АЕС. Зараз небезпека техногенної катастрофи на ЗАЕС почала спадати.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив у інтерв’ю виданню The Times.

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За словами Кирила Буданова, зараз напруга у ситуації навколо Запорізької АЕС почала знижуватися.

"Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає", — заявив очільник ГУР.

Україна працює

Кирило Буданов зазначив, що однією з причин зниження цієї напруги є і діяльність самої України.

Військово-політичне керівництво України, за словами очільника ГУР, робить певні публічні та непублічні дії у цьому напрямку, які й сприяють покращенню ситуації навколо ЗАЕС.

Про які саме дії йдеться, Буданов не уточнив.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Додамо, що Збройні сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. 4 червня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.