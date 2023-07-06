Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Буданов розповів про те, як Україна зменшує ризик вибуху на ЗАЕС arrow

Буданов розповів про те, як Україна зменшує ризик вибуху на ЗАЕС

6 липня 2023 09:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Буданов розповів про те, як Україна зменшує ризик вибуху на ЗАЕС
Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Головне управління розвідки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна здійснила низку публічних і непублічних дій, аби знизити напругу у ситуації із Запорізькою АЕС. Зараз небезпека техногенної катастрофи на ЗАЕС почала спадати.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив у інтерв’ю виданню The Times.

Читайте також:

Ситуація на ЗАЕС

За словами Кирила Буданова, зараз напруга у ситуації навколо Запорізької АЕС почала знижуватися.

"Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає", — заявив очільник ГУР.

Україна працює

Кирило Буданов зазначив, що однією з причин зниження цієї напруги є і діяльність самої України.

Військово-політичне керівництво України, за словами очільника ГУР, робить певні публічні та непублічні дії у цьому напрямку, які й сприяють покращенню ситуації навколо ЗАЕС.

Про які саме дії йдеться, Буданов не уточнив.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Додамо, що Збройні сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. 4 червня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз