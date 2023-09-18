Буданов оцінив можливість ударів окупантів по енергетиці України восени

Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: google.com

Напередодні осінньо-зимового періоду начальник розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив побоювання щодо можливих атак РФ з енергетики країни. При цьому він уточнив, що Україна активно розробляє стратегію протидії та відсічі на випадок нападу на енергосистему в холодну пору року.

Про це пише The Economist.

Читайте також:

Що говорить Буданов про можливі атаки РФ по енергетиці України восени

"Якщо вони наважаться на це, вони отримають гідну відповідь", — наголосив представник розвідки України.

Водночас Буданов спростував уявлення про те, що зростаючий ударний потенціал України може спричинити ескалацію конфлікту. На його думку, дії українських оборонних сил у відповідь відповідають нормам військового права.

Варто уточнити, що, на думку експертів, попри амбіції агресора, цього разу взимку українцям не загрожує залишитися без електрики. Проте військові не відкидають, що ворожа сторона може планувати різні сценарії атак, у тому числі із застосуванням "Шахедів".

Нагадаємо, що в ніч на 17 вересня ворог двома хвилями атакував південь Одеської області дронами та ракетами. Також над регіоном було помічено розвідувальний БПЛА окупантів, який, ймовірно, коригував ракети.

Також ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Києві вже понад тисячу годин була повітряна тривога .