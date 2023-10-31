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Британская разведка объяснила причину резкой смены командующего группой войск России "Днепр"

31 октября 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Британская разведка объяснила причину резкой смены командующего группой войск России "Днепр"
Командующий Днепровской группировкой войск вооруженных сил РФ Михаил Теплинский. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В последнее время в российском командовании на оккупированной части Херсонской области произошли кадровые изменения. Генерал-полковник Михаил Теплинский занял позицию руководителя Днепровской группировки России, заменив на этом посту генерал-полковника Олега Макаревича.

Об этом сообщает британская разведка.

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Разведчики сообщают, что такое решение было принято на фоне сообщений о повышении активности украинских вооруженных формирований в данной зоне. Великобритания предполагает, что эти изменения в руководстве связаны с попытками Москвы усилить свои позиции в регионе.

При этом Михаил Теплинский, судя по всему, пользуется уважением в российских военных кругах, ведь ранее он демонстрировал свою эффективность, осуществляя операции в этой местности. В частности, он играл ключевую роль в операции по выводу российских войск с правого берега Днепра в 2022 году.

По мнению британских экспертов, задачей Теплинского является противодействие попыткам Украины вернуть контроль над оккупированными территориями. В Лондоне также считают, что новые назначения отражают усиливающееся давление на российские войска в данном регионе со стороны украинских оборонительных структур.

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Сообщение британской разведки. Фото: скриншот

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум генералам и подполковнику Российской Федерации, командовавшим обстрелом Херсона. В результате захватчиками были убиты 24 мирных жителя города.

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