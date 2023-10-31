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Британська розвідка пояснила причину різкої зміни командувача групи військ Росії "Дніпро"

31 жовтня 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Британська розвідка пояснила причину різкої зміни командувача групи військ Росії "Дніпро"
Командувачий Дніпровським угрупованням військ збройних сил РФ Михайло Теплинський. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Останнім часом у російському командуванні на окупованій частині Херсонської області відбулися кадрові зміни. Генерал-полковник Михайло Теплинський посів позицію керівника Дніпровського угруповання Росії, замінивши на цій посаді генерал-полковника Олега Макаревича.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Розвідники повідомляють, що таке рішення було ухвалено на тлі повідомлень про підвищення активності українських озброєних формувань у цій зоні. Велика Британія припускає, що ці зміни у керівництві пов'язані зі спробами Москви посилити свої позиції у регіоні.

При цьому Михайло Теплинський, зважаючи на все, користується повагою в російських військових колах, адже раніше він демонстрував свою ефективність, здійснюючи операції в цій місцевості. Зокрема, він відіграв ключову роль в операції з виведення російських військ із правого берега Дніпра у 2022 році.

На думку британських експертів, завданням Теплинського є протидія спробам України повернути контроль над окупованими територіями. У Лондоні також вважають, що нові призначення відображають тиск, що посилюється, на російські війська в цьому регіоні з боку українських оборонних структур.

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Повідомлення британської розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру двом генералам і підполковнику Російської Федерації, який командував обстрілом Херсона. В результаті загарбниками було вбито 24 мирні мешканці міста.

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