Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на 123 млн долларов

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сегодня, 11 октября, на заседании в формате "Рамштайн" объявит о новом пакете военной помощи для Украины на общую стоимость более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов).

Об этом сообщает правительство Великобритании.

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К тому же, британская сторона объявит о заключении дополнительных соглашений по системам противовоздушной обороны, которые были приобретены через посредство Международного фонда для Украины.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что Великобритания вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, заключая новые контракты на поставку Украине критически важных систем противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварских бомбардировок Путина, а также нового оборудования на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов. Дайте украинским солдатам то, что им нужно, чтобы прорваться через смертельные минные поля России", — заявил Шаппс.

Что будет входить в пакет поддержки

Пакет поддержки будет предоставлен за счет средств Международного фонда Украины (IFU) и будет объявлен на заседании Контактной группы по обороне Украины (заседание в формате "Рамштайн") в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он будет включать оборудование, которое:

поможет Вооруженным силам Украины разминировать минные поля,

обслуживать транспортные средства,

укреплять оборонные конструкции для защиты критически важной национальной инфраструктуры.

Что этому предшествовало

После подписания окончательного контракта с предварительно объявленным пакетом противовоздушной обороны IFU был объявлен большой пакет помощи для Украины. Он включает в себя возможности на сумму более 70 миллионов фунтов стерлингов, а также платформу MSI-DS Terrahawk Paladin, предназначенную для отслеживания и уничтожения дронов и защиты критически важной национальной инфраструктуры.

IFU была создана Великобританией и Данией в 2022 году, и Великобритания активно сотрудничает с Украиной, чтобы обеспечить ей наилучшие возможности для нужд ВСУ. К этому времени пять других стран также внесли свой вклад в IFU.

Всего через IFU было собрано 785 миллионов фунтов стерлингов благодаря вкладам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы. Недавно Литва была включена в Исполнительный совет IFU, который сейчас состоит из Великобритании и шести других стран, ответственных за надзор и гарантии Фонда, включая одобрение пакетов возможностей.

Как отмечалось ранее, Великобритания в этом году планирует передать Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов. В общей сложности для нашей страны государство выделило более 300 тысяч артснарядов.