Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги на 123 млн доларів

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сьогодні, 11 жовтня, на засіданні у форматі "Рамштайн" оголосить про новий пакет військової допомоги для України на загальну вартість понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйони доларів).

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

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До того ж, британська сторона оголосить про укладення додаткових угод щодо систем протиповітряної оборони, які були придбані за посередництвом Міжнародного фонду для України.

"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що Велика Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, укладаючи нові контракти на постачання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварських бомбардувань Путіна, а також нового обладнання на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, дайте українським солдатам те, що їм потрібно, щоби прорватися через смертельні мінні поля Росії", — заявив Шаппс.

Що входитиме до пакету підтримки

Пакет підтримки буде надано за рахунок коштів Міжнародного фонду України (IFU) і буде оголошений на засіданні Контактної групи з оборони України (засідання у форматі "Рамштайн") у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Він включатиме обладнання, яке:

допоможе Збройним силам України розмінувати мінні поля,

обслуговувати транспортні засоби,

зміцнювати оборонні конструкції для захисту критично важливої національної інфраструктури.

Що цьому передувало

Після підписання остаточного контракту з попередньо оголошеного пакету протиповітряної оборони IFU, було оголошено великий пакет допомоги для України. Він включає можливості на суму понад 70 мільйонів фунтів стерлінгів, а також платформу MSI-DS Terrahawk Paladin, призначену для відслідковування і знищення дронів та захисту критично важливої національної інфраструктури.

IFU було створено Великою Британією та Данією у 2022 році, і Велика Британія активно співпрацює з Україною, щоб забезпечити їй найкращі можливості для потреб ЗСУ. До цього часу п'ять інших країн також внесли свій внесок до IFU.

Загалом, зараз через IFU було зібрано 785 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки внескам Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви. Нещодавно Литва була включена до Виконавчої ради IFU, яка зараз складається з Великої Британії та шести інших країн, відповідальних за нагляд та гарантії Фонду, включаючи схвалення пакетів можливостей.

Як зазначалось раніше, цьогоріч Велика Британія планує передати Україні десятки тисяч артилерійських снарядів. Загалом для нашої країни держава виділила понад 300 тисяч артснарядів.