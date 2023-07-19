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"Бомба упала прямо на дом": как выживают люди в прифронтовом Нью-Йорке

19 июля 2023 13:36
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"Бомба упала прямо на дом": как выживают люди в прифронтовом Нью-Йорке
Эвакуация раненого жителя СМТ Нью-Йорк. Фото: скриншот с видео ГУ ГСЧС Украины
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Каждый день российские оккупанты совершают террор мирного населения в Донецкой области. Так, в пгт Нью-Йорк в Бахмутском районе, на днях захватчики сбросили авиабомбу на жилой дом.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины.

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На днях в пгт Нью-Йорк Бахмутского района авиаудар россиян попал по жилому дому. Сброшенная бомба ФАБ-500 пробила насквозь перекрытие всех пяти этажей дома и упала в подвальном помещении, где укрывались люди. К счастью, снаряд не взорвался. Однако есть пострадавшие.

"В одной из квартир поврежденного дома проживал мужчина с ограниченными физическими возможностями, которого спасатели с помощью ношей вынесли из дома и вместе с его семьей транспортировали в другое жилье", — говорится в сообщении ГСЧС.

На место прибыли спасатели Торецкого гарнизона и полиция. Все жители, находившиеся в зоне возможного поражения, были эвакуированы. И хотя многие дома в пгт Нью-Йорк разбомблены, некоторые местные до сих пор отказываются уезжать.

Напомним, пограничник рассказал, как спасает раненых солдат в Бахмуте.

Также Сырский рассказал о ситуации в районе Бахмута и успехах ВСУ.

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