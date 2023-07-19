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"Бомба впала прямо на будинок": як виживають люди у прифронтовому Нью-Йорку

19 липня 2023 13:36
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
"Бомба впала прямо на будинок": як виживають люди у прифронтовому Нью-Йорку
Евакуація пораненого жителя СМТ Нью-Йорк. Фото: скріншот з відео ГУ ДСНС України
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Щодня російські окупанти здійснюють терор мирного населення у Донецькій області. Так, у смт Нью-Йорк у Бахмутському районі, днями загарбники скинули авіабомбу на житловий будинок.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України.

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Днями у смт Нью-Йорк Бахмутського району авіаудар росіян потрапив по житловому будинку. Скинута бомба ФАБ-500 пробила наскрізь перекриття усіх п'яти поверхів будинку та впала у підвальному приміщенні, де ховалися люди. На щастя, снаряд не вибухнув. Однак, є постраждалі.

"В одній із квартир пошкодженого будинку проживав чоловік з обмеженими фізичними можливостями, якого рятувальники за допомогою нош винесли з будинку та разом з його сім'єю транспортували до іншого помешкання", — йдеться у повідомленні ДСНС.

На місце прибули рятувальники Торецького гарнізону та поліція. Усіх жителів, які знаходились у зоні можливого ураження евакуювали. І хоча багато будинків у смт Нью-Йорк розбомблені, деякі місцеві досі відмовляються виїжджати.

Нагадаємо, прикордонник розповів, як рятує поранених солдатів у Бахмуті.

Також Сирський розповів про ситуацію в районі Бахмута та успіхи ЗСУ.

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