"Бомба впала прямо на будинок": як виживають люди у прифронтовому Нью-Йорку
Щодня російські окупанти здійснюють терор мирного населення у Донецькій області. Так, у смт Нью-Йорк у Бахмутському районі, днями загарбники скинули авіабомбу на житловий будинок.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України.
Авіаційна атака на прифронтовий Нью-Йорк
Днями у смт Нью-Йорк Бахмутського району авіаудар росіян потрапив по житловому будинку. Скинута бомба ФАБ-500 пробила наскрізь перекриття усіх п'яти поверхів будинку та впала у підвальному приміщенні, де ховалися люди. На щастя, снаряд не вибухнув. Однак, є постраждалі.
"В одній із квартир пошкодженого будинку проживав чоловік з обмеженими фізичними можливостями, якого рятувальники за допомогою нош винесли з будинку та разом з його сім'єю транспортували до іншого помешкання", — йдеться у повідомленні ДСНС.
На місце прибули рятувальники Торецького гарнізону та поліція. Усіх жителів, які знаходились у зоні можливого ураження евакуювали. І хоча багато будинків у смт Нью-Йорк розбомблені, деякі місцеві досі відмовляються виїжджати.
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