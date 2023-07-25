Боеприпасы для Patriot и не только: США объявили новый пакет помощи
Сегодня, 25 июля, Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Значительную часть этого пакета помощи составляют дополнительные боеприпасы для предоставленных ранее систем вооружения.
Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Новый пакет военной помощи
Как отмечается, это уже 43-й пакет военной помощи Украине от США.
"Сегодняшние обязательства по помощи в сфере безопасности, оцененные в 400 миллионов долларов США, включают в себя дополнительные боеприпасы противовоздушной обороны, артиллерию и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять агрессивной войне России", — отмечают в Пентагоне.
Что входит в пакет
- дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и зенитно-ракетных систем NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- минометы калибра 120 мм и 60 мм;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- беспилотные авиационные системы Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические аэронавигационные системы;
- взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- приборы ночного видения и тепловизионные системы;
- запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — отмечают в американском оборонном ведомстве.
Напомним, в июле Соединенные Штаты Америки предоставили Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки.
Также в сети показали первые кадры применения кассетных боеприпасов Силами обороны. Вооруженные силы Украины используют эти снаряды под Купянском.