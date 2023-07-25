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Боеприпасы для Patriot и не только: США объявили новый пакет помощи

25 июля 2023 20:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Боеприпасы для Patriot и не только: США объявили новый пакет помощи
Система ПВО Patriot. Фото: US Army
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 25 июля, Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Значительную часть этого пакета помощи составляют дополнительные боеприпасы для предоставленных ранее систем вооружения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

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Как отмечается, это уже 43-й пакет военной помощи Украине от США.

"Сегодняшние обязательства по помощи в сфере безопасности, оцененные в 400 миллионов долларов США, включают в себя дополнительные боеприпасы противовоздушной обороны, артиллерию и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять агрессивной войне России", — отмечают в Пентагоне. 

Что входит в пакет

  • дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и зенитно-ракетных систем NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометы калибра 120 мм и 60 мм;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • беспилотные авиационные системы Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • приборы ночного видения и тепловизионные системы;
  • запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — отмечают в американском оборонном ведомстве.

Напомним, в июле Соединенные Штаты Америки предоставили Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки.

Также в сети показали первые кадры применения кассетных боеприпасов Силами обороны. Вооруженные силы Украины используют эти снаряды под Купянском.

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