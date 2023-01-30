БМП M2 Bradley уже на пути в Украину, — СМИ
Боевые машины пехоты M2 Bradley, которые вошли в новый пакет помощи от США, уже на пути в Украину. Про поставки было объявлено в начале 2023 года.
Об этом сообщает корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.
-
Ракеты Aster для ВСУ: Франция и Италия договорились о закупке боеприпасов для ПВО Украины
-
В японской гробнице нашли самый длинный меч и древнее бронзовое зеркало
-
Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека
-
В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины
-
Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз
-
Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине
-
Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю
-
Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава
M2 Bradley для Украины
"Более 60 американских Bradley направляются в Украину после вылета из Норт-Чарлстона, Южная Каролина, на прошлой неделе", — написал журналист.
Ранее в Пентагоне сообщили, что груз, содержащий более 60 Bradley, покинул берега Норт-Чарлстона в Южной Каролине на прошлой неделе. Он должен обеспечить украинским силам дополнительные наступательные и оборонные возможности защиты границ от незаконного вторжения рф.
"Ситуация в Украине действительно вывела на первый план важность материально-технического обеспечения и сложность проектирования и поддержки мощности", — сказала командующая Транспортным командованием Вооруженных сил США Жаклин Ван Овост.
Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.
Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.