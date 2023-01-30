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БМП M2 Bradley уже на пути в Украину, — СМИ

30 января 2023 23:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
БМП M2 Bradley уже на пути в Украину
Боевые машины пехоты M2 Bradley
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Боевые машины пехоты M2 Bradley, которые вошли в новый пакет помощи от США, уже на пути в Украину. Про поставки было объявлено в начале 2023 года.

Об этом сообщает корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.

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"Более 60 американских Bradley направляются в Украину после вылета из Норт-Чарлстона, Южная Каролина, на прошлой неделе", — написал журналист.

Ранее в Пентагоне сообщили, что груз, содержащий более 60 Bradley, покинул берега Норт-Чарлстона в Южной Каролине на прошлой неделе. Он должен обеспечить украинским силам дополнительные наступательные и оборонные возможности защиты границ от незаконного вторжения рф.

"Ситуация в Украине действительно вывела на первый план важность материально-технического обеспечения и сложность проектирования и поддержки мощности", — сказала командующая Транспортным командованием Вооруженных сил США Жаклин Ван Овост.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

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