Белый дом предупредил Украину о провокациях РФ в Черном море

Корабли в Черном море. Фото: REUTERS

Белый дом предупредил Украину, что Россия может нацелиться против зерновых объектов, в том числе атаковать украинские суда в Черном море.

Об этом сообщает спикер Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж, передает Reuters.

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В Белом доме предупредили, что Россия заложила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

"Мы считаем, что это скоординированные усилия, чтобы оправдать какие-либо нападения на гражданские корабли в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину", — сказал Ходж.

Он также добавил, что Россия объявила, что все корабли, следующие в украинские порты в водах Черного моря, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, и сказал, что информация США указывает на то, что Россия заложила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

"В дополнение к этим скоординированным усилиям в Черном море, мы уже наблюдали, что Россия обстреляла украинские зерновые экспортные порты в Одессе ракетами и беспилотниками 18 и 19 июля, что привело к уничтожению сельскохозяйственной инфраструктуры и 60 тыс. тонн зерна", — сказал он.

Напомним, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Также мы писали, что в министерстве обороны России сделали ряд заявлений по поводу прекращения Черноморского "зернового соглашения". Там продолжают угрожать.

Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма Президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу о продлении "зернового соглашения". По его словам, Украина, ООН и Турция совместной работой "могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов".