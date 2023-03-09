Возле домов на Львовщине, в которые прилетела ракета, стратегических объектов нет, — ОВА
Спасательная операция во Львовской области, где российская ракета попала в жилые дома, завершилась. Рядом с селом в Золочевском районе, где в результате попадания вражеской ракеты в жилищный сектор погибли пять человек, не расположен ни один стратегический объект.
Об этом заявил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на брифинге.
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"Атака была нанесена в четыре часа утра. Люди спали у себя в домах, в одном из сел Золочевского района. Частная застройка, возле которой нет ни одного стратегического объекта: ни гражданского, ни военного, ни энергетического", — сказал Козицкий.
Глава областной администрации также сообщил, что спасательная операция уже завершилась и пока под завалами людей больше нет.
Козицкий также отметил, что кроме трех полностью разрушенных домов, многие здания в селе пострадали от взрывной волны. Также сгорели три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
Напомним, сегодня, 9 марта, в Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне.
В результате попадания российской ракеты погибли пять местных жителей — трое мужчин и две женщины, которые в момент удара находились дома.
Также были уничтожены три жилых дома, три автомобиля, гараж и хозяйственные постройки.
Фото: Максим Козицкий