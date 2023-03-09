Біля будинків на Львівщині, у які прилетіла ракета, стратегічних об’єктів немає, – ОВА

Наслідки влучання російської ракети на Львівщині

Рятувальна операція на Львівщині, де російська ракета влучила у житлові будинки, завершилася. Поряд із селом у Золочівському районі, де внаслідок влучання ворожої ракети у житловий сектор загинуло п’ятеро людей, не розташований жоден стратегічний об’єкт.

Про це заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на брифінгу.

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"Атака була нанесена в 4 годині ранку. Люди спали в себе у домівках, в одному із сіл Золочівського району. Приватна забудова, біля якої немає жодного стратегічного об’єкту: ані цивільного, ані військового, ні енергетичного", — сказав Козицький.

Очільник обласної адміністрації також повідомив, що рятівна операція вже завершилася і наразі під завалами людей більше немає.

Козицький також зазначив, що окрім трьох повністю зруйнованих будинків, багато помешкань у селі постраждали від вибухової хвилі. Також згоріли три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, у Золочівському районі на Львівщині ворожа ракета впала у житловій зоні.

Внаслідок влучання російської ракети загинули п’ять місцевих мешканців — троє чоловіків та двоє жінок, які в момент удару перебували вдома.

Також були знищені три житлові будинки, три автомобілі, гараж і господарські будівлі.

фото: Максим Козицький