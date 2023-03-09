Біля будинків на Львівщині, у які прилетіла ракета, стратегічних об’єктів немає, – ОВА
Рятувальна операція на Львівщині, де російська ракета влучила у житлові будинки, завершилася. Поряд із селом у Золочівському районі, де внаслідок влучання ворожої ракети у житловий сектор загинуло п’ятеро людей, не розташований жоден стратегічний об’єкт.
Про це заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на брифінгу.
-
В Антарктиді українські вчені почали досліджувати китів за допомогою дронів: унікальні фото
-
У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України
-
Експерт пояснив, чим нова ракетна атака відрізнялась від попередніх
-
Жителів Білої церкви попередили про вибухи
-
Захарова влаштувала істерику через переговори Сербії і Косово та згадала про Україну
-
Соловйов буде головним актором: кремль планує провокацію на українсько-білоруському кордоні
-
Економія на всьому окрім їжі та комунальних – як зараз живуть одесити дізнавалися Новини.LIVE
-
Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка
-
У Києві вперше в історії відкрили музичну кафедру ЮНЕСКО, — Мінкульт
-
Туреччина зупинила транзит санкційних товарів до росії, — росЗМІ
Подробиці
"Атака була нанесена в 4 годині ранку. Люди спали в себе у домівках, в одному із сіл Золочівського району. Приватна забудова, біля якої немає жодного стратегічного об’єкту: ані цивільного, ані військового, ні енергетичного", — сказав Козицький.
Очільник обласної адміністрації також повідомив, що рятівна операція вже завершилася і наразі під завалами людей більше немає.
Козицький також зазначив, що окрім трьох повністю зруйнованих будинків, багато помешкань у селі постраждали від вибухової хвилі. Також згоріли три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.
Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, у Золочівському районі на Львівщині ворожа ракета впала у житловій зоні.
Внаслідок влучання російської ракети загинули п’ять місцевих мешканців — троє чоловіків та двоє жінок, які в момент удару перебували вдома.
Також були знищені три житлові будинки, три автомобілі, гараж і господарські будівлі.
фото: Максим Козицький