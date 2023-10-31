Бойцы ТРо эффектно уничтожили еще один ТОС-1А "Солнцепек"

Уничтожение ТОС-1А "Солнцепек". Фото: скриншот

Операторы 103-й Отдельной бригады территориальной бороны успешно обезвредили российское огнеметное орудие ТОС-1А "Солнцепек". Таким образом, украинские защитники пополнили свою коллекцию еще одним трофеем.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Уничтожение ТОС-1А "Солнцепек"

Воздушные беспилотники бригады идентифицировали тяжелую российскую огнеметную систему. Сначала предполагалось, что это реактивное орудие залпового огня, но впоследствии выяснилось, что перед ними "Солнцепек".

"Быстрая реакция наших операторов дронов позволил добавить еще одну вражескую машину в нашу коллекцию трофеев. Это доказательство продвижения к нашей общей цели — победе!" — подчеркнули в отряде.

В размещенной видеозаписи демонстрируется, как аппарат без пилота обнаруживает вражескую артиллерию и наносит решающий удар. В итоге, после уничтожения ТОС-1А "Солнцепек", над местом происшествия столбился густой дым.

Напомним, что воины пятой отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили колонну бронетехники врага в Донецкой области. Захватчики пытались атаковать позиции украинских защитников в районе населенного пункта Клещиевка.