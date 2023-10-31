Бійці ТРо ефектно знищили ще один ТОС-1А "Сонцепьок"

Знищення ТОС-1А "Сонцепьок". Фото: скриншот

Оператори 103-ї Окремої бригади територіальної борони успішно знешкодили російську вогнеметну зброю ТОС-1А "Сонцепьок". Таким чином українські захисники поповнили свою колекцію ще одним трофеєм.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

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Знищення ТОС-1А "Сонцепьок"

Повітряні безпілотники бригади ідентифікували важку російську вогнеметну систему. Спочатку передбачалося, що це реактивна зброя залпового вогню, але згодом з'ясувалося, що перед ними "Сонцепьок".

"Швидка реакція наших операторів дронів дозволила додати ще одну ворожу машину до нашої колекції трофеїв. Це доказ просування до нашої спільної мети — перемоги!" — наголосили в загоні.

У розміщеному відеозаписі демонструється, як апарат без пілота виявляє ворожу артилерію та завдає вирішального удару. У результаті після знищення ТОС-1А "Сонцепьок" над місцем події стовпився густий дим.

Нагадаємо, що воїни п'ятої окремої штурмової Київської бригади знищили колону бронетехніки ворога на Донеччині. Загарбники намагалися атакувати позиції українських захисників у районі населеного пункту Кліщіївка.