Американский генерал Гринкевич рассказал о провокациях рф над базами США в Сирии

Всего за март самолеты рф около 25 раз пролетали над базами США в Сирии

В США обеспокоены провокациями самолетов рф над военными базами в Сирии. Только за март российские самолеты около 25 раз пролетали над военной базой Ат-Танф.

Об этом NBC News рассказал командующий авиационным компонентом объединенных сил Центрального командования США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

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Американский генерал Гринкевич заявил, что в феврале американские военные ни разу не фиксировали пролеты самолетов Военно-воздушных сил рф над этой базой, а вот в январе их было 14.

Такие данные за март Гринкевич назвал "существенным увеличением" активности авиации россии в этом районе. В частности, Алексус Гринкевич подчеркнул, что такие действия рф провокационны.

Издание добавляет, что над американской базой пролетают истребители-бомбардировщики Су-34. Некоторые оснащены оружием класса "воздух-воздух", другие — боеприпасами класса "воздух-земля".

Напомним, ранее мы писали, что в США высмеяли награждение российского пилота, который сбил американский беспилотник.

В частности, в США удивлены тем, что российскому пилоту дали такую награду за храбрость, поскольку он злонамеренно подвергал себя опасности.