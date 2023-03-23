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Американський генерал Гринкевич розповів про провокації рф над базами США у Сирії

23 березня 2023 12:19
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Всього за березень літаки рф близько 25 разів пролітали над базами США у Сирії
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У США збентежені провокаціями літаків рф над військовими базами у Сирії. Лише за березень російські літаки близько 25 разів пролітали над військовою базою Ат-Танф.

Про це NBC News розповів командувач авіаційного компонента об'єднаних сил Центрального командування США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

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Деталі

Американський генерал Гринкевич заявив, що у лютому американські військові жодного разу не фіксували прольотів літаків Військово-повітряних сил рф над цією базою, а ось у січні їх було 14.

Такі дані за березень Гринкевич назвав "суттєвим збільшенням" активності авіації рф у цьому районі. Зокрема, Алексус Гринкевич наголосив, що такі дії росії є провокативними.

Видання додає, що над американською базою пролітають винищувачі-бомбардувальники Су-34. Деякі оснащені зброєю класу "повітря-повітря", інші — боєприпасами класу "повітря-земля".

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США висміяли нагородження російського пілота, який збив американський безпілотник.

Зокрема, у США здивовані тим, що російському пілоту дали таку нагороду за хоробрість, оскільки він зловмисно наражав себе на небезпеку.

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