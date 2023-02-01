Маляр розповіли про ситуацію на східному фронті

Заступник міністра оборони Ганна Маляр

Росіяни не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників на сході. При цьому їх не зупиняють великі втрати.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Ситуація на сході

"Ворог намагається розширити географію наступу на Лиманському напрямку. Здійснює потужні спроби прорвати нашу оборону. Попри великі втрати, російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках", — сказала вона.

Росіяни активно намагаються вийти на межі Донецької та Луганської областей. Українські воїни активно захищають українську землю в умовах переваги ворога у кількості бійців та озброєнні. ЗСУ відбивають атаки ворога і намагаються утримати оборону.

Маляр уточнила, що кожен день опору та позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу — це ще один героїчний день, який наближає нас до перемоги.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлю БпЛА для Збройних сил України. Так, відомство уклало 16 контрактів з українськими виробниками БпЛА.