Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Ворог намагається розширити географію наступу: Маляр про ситуацію на східному фронті arrow

Ворог намагається розширити географію наступу: Маляр про ситуацію на східному фронті

1 лютого 2023 23:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Маляр розповіли про ситуацію на східному фронті
Заступник міністра оборони Ганна Маляр
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росіяни не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників на сході. При цьому їх не зупиняють великі втрати.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте також:

Ситуація на сході

"Ворог намагається розширити географію наступу на Лиманському напрямку. Здійснює потужні спроби прорвати нашу оборону. Попри великі втрати, російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках", — сказала вона.

Росіяни активно намагаються вийти на межі Донецької та Луганської областей. Українські воїни активно захищають українську землю в умовах переваги ворога у кількості бійців та озброєнні. ЗСУ відбивають атаки ворога і намагаються утримати оборону.

Маляр уточнила, що кожен день опору та позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу — це ще один героїчний день, який наближає нас до перемоги.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлю БпЛА для Збройних сил України. Так, відомство уклало 16 контрактів з українськими виробниками БпЛА.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

23:45 Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Краматорську, під завалами люди

23:30 Справедливість буде забезпечена: Зеленський розповів про обшуки в Україні

23:13 Несплата боргів: чи відключатимуть подачу електрики споживачам

Новина з фото

22:58 В Естонії створили гігантську скульптуру Зеленського у вигляді статуї Свободи

Новина з фото

22:43 Мода 2000-х повертається: п'ять трендових зачісок на весняний сезон 2023

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:42 США можуть у п'ятницю оголосити про новий пакет допомоги Україні, в який входять високоточні бомби

22:20 У Києві працівник міграційної поліції організував бордель

22:15 Статус вигнанців: Чарльз III не знає, як поводитися з принцом Гаррі та Меган Маркл на коронації

21:55 Місячний посівний календар на лютий 2023: що можна сіяти та садити для гарного врожаю

21:50 У Херсоні залишилося 20% населення від довоєнної кількості

Новина з відео

21:25 Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

Новина з відео

19:57 Усе законно: військовий комісар пояснив, чому повістки вручають у громадських місцях

Новина з відео

19:53 Передавав дані російській розвідці: СБУ затримала співробітника Укроборонпрому

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку перед злетом

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:10 Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:40 KAZKA та MONATIK запалили на благодійному аукціоні, де вдалося зібрати 1 мільйон гривень: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з відео

15:20 Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Актуальне по темі

None 1 Лютий 23:44

Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Краматорську, під завалами люди

None 1 Лютий 23:46

Справедливість буде забезпечена: Зеленський розповів про обшуки в Україні

None 1 Лютий 16:51

Несплата боргів: чи відключатимуть подачу електрики споживачам

None 1 Лютий 22:58

В Естонії створили гігантську скульптуру Зеленського у вигляді статуї Свободи

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB