Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow За сутки россия выпустила по Украине более сотни ракет, — Генштаб arrow

За сутки россия выпустила по Украине более сотни ракет, — Генштаб

11 февраля 2023 07:20
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сводка Генштаба 11 февраля: россия за сутки запустила 106 ракет по Украине
Генштаб сообщил, сколько ракет россия запустила по Украине 10 февраля
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги ракетной атаки россии 10 февраля. В течение суток враг выпустил по Украине 106 ракет.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Сколько сбито ракет и дронов

"За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300, и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены нашими защитниками", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Генштабе, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", — подчеркивают в ведомстве.

Удары ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также три других важных объекта противника.

Ситуация на линии фронта

Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
  • Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леоновка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренки — Сумской и Уды, Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголовка на Харьковщине.
  • На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва и Белогоровка на Луганщине.
  • На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Торецк, Южное и Майорск Донецкой области.
  • На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка
  • На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Времевка и Новополье Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области.
  • На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Информация с оккупированных территорий

По информации Генштаба, в городе Мелитополь коллаборантам, которые   работают в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.

Также сообщается, что в отдельных населенных пунктах временно занятой Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантские часы, проводят проверки помещений.

Генштаб также отмечает, что в Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов. Несколько ранее в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечалась работа мобильных крематориев противника.

Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.

Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.

Кроме того, ночью 10 февраля по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

Читайте также: Когда россия может приостановить ракетные удары по Украине: оценка эксперта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:43 Есть попадание в энергообъекты: Днепропетровская ОВА сообщила о последствиях ночной атаки дронов

08:35 Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф

08:25 Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден

08:23 Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

08:12 Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:08 Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

08:00 В Украине потеплеет до +5: на севере и в Винницкой области ожидается снег

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

07:45 Мобилизация в Украине: как отцу-одиночке получить отсрочку

07:43 Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии

Новина з відео

22:48 Расписанные гильзы, ракеты и буржуйки: в Киеве откроют оригинальную выставку о войне

Новина з відео

19:48 Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект

Новина з відео

19:28 "Я горжусь нашим народом": Зеленский трогательно поблагодарил украинцев

Новина з відео

18:57 Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Новина з відео

17:22 Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе

Новина з відео

14:06 В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Актуальное по теме

None 11 Февраль 08:44

Есть попадание в энергообъекты: Днепропетровская ОВА сообщила о последствиях ночной атаки дронов

None 11 Февраль 08:23

Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

None 11 Февраль 08:30

Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

None 11 Февраль 08:08

Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB