Сводка Генштаба 11 февраля: россия за сутки запустила 106 ракет по Украине

Генштаб сообщил, сколько ракет россия запустила по Украине 10 февраля

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги ракетной атаки россии 10 февраля. В течение суток враг выпустил по Украине 106 ракет.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Сколько сбито ракет и дронов

"За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300, и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены нашими защитниками", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Генштабе, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", — подчеркивают в ведомстве.

Удары ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также три других важных объекта противника.

Ситуация на линии фронта

Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леоновка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вырки, Шпиль, Павловка и Пономаренки — Сумской и Уды, Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Торецк, Южное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка

На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Времевка и Новополье Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Информация с оккупированных территорий

По информации Генштаба, в городе Мелитополь коллаборантам, которые работают в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.

Также сообщается, что в отдельных населенных пунктах временно занятой Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантские часы, проводят проверки помещений.

Генштаб также отмечает, что в Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых оккупантов. Несколько ранее в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечалась работа мобильных крематориев противника.

Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.

Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.

Кроме того, ночью 10 февраля по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

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