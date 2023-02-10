Украина получит $60 миллионов на усиление кибербезопасности

В частности, деньги позволят защитить объекты критической инфраструктуры от кибератак

Агентство США по международному развитию выделило 60 млн долларов на усиление кибербезопасности Украины. Также поддержка поможет усилить защиту объектов критической инфраструктуры от кибератак.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"USAID выделяет 60 млн долларов на усиление кибербезопасности Украины. Важный шаг для того, чтобы все цифровые продукты стабильно работали и вы могли пользоваться удобными государственными сервисами. Также поддержка поможет усилить защиту объектов критической инфраструктуры от кибератак", — написал Федоров в Telegram.

По его словам, с первого дня USAID надежный партнер Минцифры. Именно благодаря поддержке от агентства запустили приложение и портал "Дія", а также десятки самых популярных услуг.

"Усиление киберустойчивости Украины всегда было и является важной частью нашего сотрудничества. Вместе запускали багбаунти с призовым фондом в 1 млн долларов, чтобы этические хакеры нашли уязвимости "Дії". Были лишь некритические баги. Это еще раз подтвердило, что "Дія" — самый защищенный государственный продукт. Спасибо USAID за постоянную поддержку Украины и наших цифровых инициатив. Работаем дальше", — добавил Федоров.

Напомним, более 10 млн раз украинцы распространили документы через Дію. Благодаря этому удалось сэкономить как минимум 10 млн бумажек и 30 млн гривен на печати и сканировании документов.

Также мы писали, есть ли спрос на военные облигации в приложении "Дія".