Україна отримає $60 мільйонів на посилення кібербезпеки

Зокрема, гроші дозволять захисти об'єкти критичної інфраструктури від кібератак

Агентство США з міжнародного розвитку виділило 60 млн доларів на посилення кібербезпеки України. Також підтримка допоможе посилити захист об'єктів критичної інфраструктури від кібератак.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"USAID виділяє 60 млн доларів на посилення кібербезпеки України. Важливий крок для того, щоб всі цифрові продукти стабільно працювали й ви могли користуватися зручними державними сервісами. Також підтримка допоможе посилити захист об'єктів критичної інфраструктури від кібератак", — написав Федоров у Telegram.

За його словами, з першого дня USAID надійний партнер Мінцифри. Саме завдяки підтримці від агенції запустили застосунок та портал "Дія", а також десятки найпопулярніших послуг.

"Посилення кіберстійкості України завжди було і є важливою частиною нашої співпраці. Разом запускали багбаунті з призовим фондом в 1 млн доларів, щоб етичні хакери знайшли вразливості Дії. Були лише некритичні баги. Це ще раз підтвердило, що "Дія" — найзахищеніший державний продукт. Дякую USAID за постійну підтримку України та наших цифрових ініціатив. Працюємо далі", — додав Федоров.

Нагадаємо, понад 10 млн разів українці поширили документи через Дію. Завдяки цьому вдалося заощадити як мінімум 10 млн папірців та 30 млн гривень на друці та скануванні документів.

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